Quanti sono i bambini soldato nel mondo? I numeri di un fenomeno globale

Ogni anno si celebra la giornata internazionale contro l’uso dei bambini soldato, un fenomeno che fa inorridire l’opinione pubblica moderna, ma che nonostante questo continua ad essere molto diffuso in diversi paesi del mondo.

L’utilizzo dei bambini nei conflitti armati non solo continua ad essere un problema attuale, ma sembra addirittura che la situazione stia peggiorando. Stando a quanto dichiarato dall’Unicef, oggi rispetto al passato è ancora più semplice trovare dei bambini soldato da impiegare nei conflitti armati e ciò essenzialmente per due ragioni.

La prima riguarda il processo di indottrinamento cui vengono sottoposti i bambini fin dall’infanzia. Se prima i piccoli che venivano mandati sul campo di battaglia erano bambini che erano stati rapiti, negli ultimi anni si è registrato un aumento di reclutamenti volontari. La seconda ragione è da ricercare invece nell’evoluzione delle armi: sono attualmente disponibili delle armi più leggere e compatte, le quali possono essere utilizzate dai bambini senza difficoltà.

La stima attuale parla di circa 1.013 milioni di armi leggere in circolazione in tutto il mondo, un dato che già di per sé è sconcertante, ma che lo diventa ancora di più se si considera che circa l’85% del totale è utilizzato dai civili. Non stupisce che solo una piccola percentuale – corrispondente a circa il 12% – sia correttamente registrata e che nella maggior parte dei casi si tratti di armi illegali, talvolta anche meno sicure per coloro che le imbracciano.

I numeri dei bambini soldato nel mondo

Per farsi un’idea di questo drammatico fenomeno globale si può fare riferimento ai dati condivisi con il rapporto dell’Onu del 2019. Secondo quanto rilevato dall’Onu, a livello mondiale sarebbero circa 300.000 i bambini soldato in attività e sarebbero in crescita i nuovi reclutamenti.

Nel giro di un anno oltre settemila nuovi bambini sono entrati a far parte dei conflitti armati, le violazioni a danno di minori sono state circa 24mila ed i bambini mutilati o che hanno perso addirittura la vita sono stati oltre 12mila. Sono numeri che devono far riflettere, perché spesso si dimenticano le situazioni gravi che avvengono lontano dai nostri occhi. In Italia abbiamo una situazione socioeconomica vantaggiosa, ma ciò non significa che in tutti i paesi del mondo sia così e non possiamo quindi voltare le spalle a coloro che hanno bisogno di noi e del nostro supporto.

La posizione dell’Italia contro i bambini soldato

Possiamo dichiarare con orgoglio di essere italiani perché il nostro paese si è sempre posto in prima linea nella lotta contro il fenomeno dei bambini soldato. L’Italia è un paese che ripudia la guerra e che si oppone con ancor più fermezza all’impiego dei bambini sui campi di battaglia.

I piccoli dovrebbero godersi la loro infanzia e restare lontani da certi contesti che inevitabilmente li segneranno a vita. Diverse associazioni senza scopo di lucro hanno dato il via a dei progetti per contrastare il fenomeno dei bambini soldato e per dare un supporto concreto a quelle popolazioni in cui i più piccoli sono in pericolo e rischiano di essere armati e mandati a combattere.