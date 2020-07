PaP: solidarietà a Ilaria Cucchi e alla sua famiglia

Per il Procuratore Garau, le parole del medico Giuseppe Buraschi, che disse di Ilaria Cucchi che era una mitomane per la quale la morte di Stefano era stata una fortuna, sono “espressione del diritto di critica”.

“Caro signor Procuratore Garau,

Lei è il capo della Procura della Repubblica di Ferrara. È una persona importante con un ruolo di potere assolutamente degno della massima considerazione e rispetto. Lei rappresenta lo Stato in una delle sue più importanti articolazioni.

Io le scrivo perchè sono una normale cittadina che ha sempre pensato che lo Stato deve sempre essere al servizio dei suoi cittadini. Quelli che rispettano la legge. Quelli che pagano le tasse. Quelli che pensano che tutti debbano essere uguali di fronte alla legge.

Mi perdoni se la disturbo con questa mia ma non riesco a darmi pace.

“QUESTA È UNA MITOMANE PRONTA A TUTTO… LA MORTE DI SUO FRATELLO SI È RIVELATA ESSERE UNA GALLINA DELLE UOVA D’ORO PER LEI E PER LA SUA FAMIGLIA!!!!”.

Io vengo definita una mitomane. La morte di mio fratello ‘una gallina delle uova d’oro’ per me e per la mia famiglia. Vale a dire per i miei genitori. Coloro che ogni giorno accompagno in ospedale perché distrutti dalla malattia. Sono certa che se lei avesse assistito ad una sola delle oltre 120 udienze del cosiddetto processo Cucchi non avrebbe mai firmato quella richiesta di archiviazione che ritengo un vero e proprio sfregio nei confronti miei, dei miei genitori e, non ultimo, di mio fratello.

Io vorrei tanto capire che cosa ci trovi di legittimo esercizio di critica in quelle parole.

Lei ritiene che io sia una mitomane pronta a tutto perchè non mi sono mai arresa ad anni di processi sbagliati e depistaggi? Pensa che avrei dovuto ritirarmi in silenzio ed arrendermi alle menzogne per non pagare il prezzo di questi insulti? Pensa che lo abbia fatto per ambizione di visibilità personale?

O pensa forse che la terribile morte di mio fratello sia stata in fin dei conti una liberazione per me e per la mia famiglia lautamente pagata e quindi costituente un ottimo affare per noi? Dico questo perché solo cosi si possono giustificare e legittimare quelle terribili parole.

Caro Procuratore Garau io le voglio pubblicamente confessare ciò che deluderà coloro che ‘legittimamente’ mi criticano per il risarcimento avuto dai medici. Non un solo euro di questo ci è rimasto in tasca. Usi i suoi poteri. Ci mandi la Finanza se non mi crede. Verifichi e lo faccia anche nei confronti del mio avvocato e compagno.

Posso accettare che qualcuno parli a sproposito, offenda e ci manchi di rispetto. Ritengo inaccettabile però che possa farlo con la sua vidimazione.

Con rispetto

Ilaria Cucchi”