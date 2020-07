Frosinone, successo per la Terrazza del Belvedere

Successo per la Terrazza del Belvedere, il progetto dell’amministrazione Ottaviani inaugurato lo scorso 9 luglio e che proseguirà, dal giovedì alla domenica, nei mesi di luglio, agosto e settembre, dalle 20.30 alle ore 1 del mattino.

La “ricetta” dell’iniziativa – realizzata mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia – si è rivelata infatti vincente: sono stati tante le famiglie, tantissimi i giovani e gli anziani che, nel rispetto delle norme sanitarie tuttora vigenti, hanno scelto piazzale Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani. per passeggiare, socializzare e concedersi una pausa gustosa, in sicurezza. Con la Terrazza del Belvedere, infatti, il Comune di Frosinone ha assegnato gratuitamente, tramite un bando che ha visto giungere richieste da tutta la regione, spazi pubblici assimilabili a dehors ad attività di ristorazione e somministrazione bevande. Oltre a poter fruire di una vasta scelta in materia di ristorazione, i numerosissimi visitatori della Terrazza hanno potuto anche ammirare le opere esposte (create dall’estro di Rocco Lancia, Gianluca Campoli, Francesco Ratto e del Centro InterArte pubblica e popolare) e apprezzare buona musica, in una cornice suggestiva che invita all’incontro e al confronto. Senza contare che L’amministrazione, mediante il settore mobilità coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, ha disposto, in occasione dell’iniziativa, in collaborazione con il gestore Cialone tour Spa, un servizio navetta. I mezzi saranno dunque attivi dal giovedì alla domenica, effettuando il seguente tragitto: via Aldo Moro (partenza dall’incrocio con via Veccia) – viale Roma – viadotto Biondi –piazza san Tommaso d’Aquino – piazza VI dicembre; ritorno su viale Mazzini, campo sportivo e di nuovo via Aldo Moro. Ogni 20 minuti, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, sarà effettuata una corsa, al costo di un euro, andata e ritorno. Si raccomanda, quindi, di conservare il titolo per tutta la durata del viaggio.