Fratoianni: “Mai più tagli al sistema sanitario pubblico, mai più privatizzazioni”

«Finalmente in questo Paese c’è un inversione di tendenza poderosa nel finanziamento al sistema sanitario pubblico». Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni di Rai3 nel corso della trasmissione Agorà Estate.

Errori di gestione

«È evidente che nei mesi scorsi – prosegue l’esponente di Leu – qualcosa non ha funzionato in alcune aree del Paese. Se ci sono stati errori nella gestione e se questi errori hanno profili penali lo vedremo, e sarà necessario verificarlo.

È evidente però che in particolare in alcune aree del Paese quello che non ha funzionato è stato un sistema che negli anni ha progressivamente pagato il definanziamento del Ssn, lo ha affrontato privatizzando, smantellando la sanità del territorio e il sistema di prevenzione. È accaduto ovunque in Italia negli anni scorsi, e in alcune aree in modo ancor più pesante».

«Adesso penso che sia necessario fare una scelta – conclude Fratoianni – dobbiamo pronunciare un grande ‘’mai più’. Mai più tagli al sistema sanitario nazionale pubblico».