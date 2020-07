Riccione: nel weekend troppi giovani senza mascherina. Il Codacons ne chiede la chiusura

Il Codacons chiede la chiusura del Samsara Beach, il noto stabilimento balneare di Riccione che attira migliaia di giovani da tutta Italia per la musica e gli eventi organizzati in spiaggia. Alla base dell’iniziativa dell’associazione, la situazione di estrema gravità segnalata dai cittadini nell’ultimo weekend, e che sfocia oggi in un esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto di Rimini.

NEL WEEKEND ASSEMBRAMENTI PERICOLOSI DI MIGLIAIA DI GIOVANI CHE BALLANO SENZA MASCHERINE E NESSUN CONTROLLO DA PARTE DEI GESTORI DEL LOCALE E DELLE FORZE DEL’ORDINE

Numerosi video e fotografie pubblicate sui social network e segnalate al Codacons attestano come lo scorso weekend presso il Samsara Beach siano state violate le più basilari regole sul fronte coronavirus – spiega l’associazione – Migliaia di giovani che ballavano in spiaggia attaccati uno all’altro, tutti rigorosamente senza mascherina e in totale sfregio delle regole sulla distanza minima. Un potenziale focolaio di coronavirus il Samsara Beach che, attirando giovani da tutta Italia, potrebbe far di nuovo esplodere l’allarme contagi nel nostro paese. Una situazione, purtroppo, non isolata, dal momento che giungono notizie di analoghi assembramenti anche presso altre spiagge e locali della penisola.

ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E AL PREFETTO DI RIMINI

Per tale motivo il Codacons ha deciso di presentare oggi un esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto di Rimini, in cui si chiede di avviare indagini sull’episodio alla luce dei possibili reati contro la salute pubblica, accertando la responsabilità dei mancati controlli da parte sia del gestore del locale, sia delle forze dell’ordine, disponendo la chiusura al pubblico del Samsara Beach poiché non in grado di garantire il rispetto delle regole sul distanziamento sociale e sull’uso delle mascherine e valutando, in caso di accertati reati, misure cautelari nei confronti dei responsabili della spiaggia.

Codacons CS