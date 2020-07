Pelonzi: “Ancora nessuna apertura, vogliamo leggere le carte”

Il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi è intervenuto durante la trasmissione “Bella Roma” su Cusano Tv Italia (ch.264 dtt).

“Voglio leggere le carte della due diligence, c’è stata l’inchiesta che ha tolto alcune ombre e la risposta alle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi regionale, quindi prima di esprimere la posizione del Partito Democratico vorrò leggere questi atti.

L’apertura è solo quella di leggere le carte nuove per rispetto della Procura, della Guardia di Finanza e della Regione Lazio che hanno operato delle novità, per rispetto di questi enti. Questa è la lievissima apertura, ma se le carte non porteranno in equilibrio il rapporto economico a favore dei cittadini di Roma e non ci chiariranno i dubbi sulla viabilità sarà difficile che la nostra posizione possa cambiare”.

Fonte Radio Cusano Campus