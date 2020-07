Codacons: “Il leader di Azione Calenda, rifiuta il confronto con i cittadini”

Carlo Calenda esce sconfitto dalla sfida con il Codacons, e perde la battaglia per la trasparenza che lui stesso aveva avviato. Il leader di Azione, infatti, ha rifiutato il confronto con i cittadini e ha preferito non rispondere alle legittime domande poste ieri dai consumatori del Codacons.

LEADER DI AZIONE NON RISPONDE A DOMANDE POSTE IERI DAI CITTADINI

L’ex Ministro aveva posto attraverso Twitter una serie di domande al Codacons e al suo presidente Carlo Rienzi e, nel giro di poche ore, l’associazione ha pubblicato le risposte ai quesiti di Calenda, replicando punto per punto alle sue accuse e dimostrando piena trasparenza – spiega l’associazione – La stessa trasparenza non è stata però mostrata da Calenda, il quale ha inspiegabilmente evitato di rispondere alle domande sul suo operato poste dallo stesso Codacons.

MA CODACONS LO PORTA IN TRIBUNALE DOVE SARA’ OBBLIGATO A DARE RISPOSTE

Eppure si trattava di domande semplicissime, in cui si chiedeva solo di confermare o meno entro 24 ore le notizie uscite sulla stampa circa i suoi rapporti col mondo dell’imprenditoria, la sua fallimentare gestione dell’Interporto di Nola e le perdite della società, i motivi per cui non sembrano pubblicati sul web i bilanci relativi agli anni della sua gestione, gli strani investimenti dei suoi familiari, i finanziamenti a Italia Futura all’epoca della sua carica di coordinatore, i suoi fallimenti come Ministro sui tavoli di crisi aperti al Mise, le critiche dell’Avvocatura di Stato al suo operato, ecc.

Ci spiace che Carlo Calenda sia fuggito a gambe levate dinanzi a queste domande e abbia rifiutato il confronto con i cittadini – commenta il Codacons – Un comportamento degno della peggiore politica, quella che non tiene conto delle richieste dei cittadini e che preferisce far finta di non sentire le domande scomode degli italiani. Ora Carlo Calenda sarà costretto a rispondere in Tribunale alle domande poste ieri dal Codacons, nella causa che l’associazione sta portando avanti contro l’ex Ministro.

Codacons CS