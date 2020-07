TSO obbligatorio per i positivi Covid-19

Favorevole il Codacons alla proposta di estendere i trattamenti sanitari obbligatori a quei soggetti che risultano positivi al Covid-19 ma non intendono sottoporsi alla quarantena e alle altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti.

CHI E’ MALATO DEVE ESSERE COSTRETTO A NON CONTAGIARE ALTRI CITTADINI

“E’ evidente che chi è malato deve essere costretto con ogni mezzo a non contagiare altre persone, e in tal senso un trattamento sanitario obbligatorio appare l’unica strada percorribile – afferma il presidente Carlo Rienzi – L’esigenza di garantire la salute pubblica, messa in serio pericolo da chi, consapevole della propria contagiosità, mette a rischio la salute altrui, legittima misure straordinarie come il Tso. La salute della collettività è un infatti un interesse primario tutelato dal nostro ordinamento, e lo Stato ha il dovere giuridico di sostituirsi al singolo cittadino quando lo stesso rifiuta cure mediche che appaiono indispensabili e necessarie” – aggiunge Rienzi.

SALUTE PUBBLICA E’ INTERESSE PRIMARIO

Per tale motivo il Codacons sostiene la proposta del Governatore del Veneto, Luca Zaia, perché basata su esigenze reali e su un pericolo concreto, diversamente da quanto fatto dal collega del Lazio, Nicola Zingaretti il quale, con una ordinanza assurda, ha obbligato a vaccinarsi per la normale influenza i cittadini over65, sanzionandoli con l’esclusione dalla vita sociale in caso di rifiuto.

Comunicato Cs