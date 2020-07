Dragoncello, Bordoni (LEGA): “Rifiuti sotto al sole, la raccolta non passa”

“Una volta di più l’Amministrazione non perde occasione per mostrare il suo disinteresse nei riguardi degli stabili comunali di via Alfredo Ottaviani a Dragoncello nel X Municipio. I residenti dopo aver denunciato in ogni sede la presenza di danni strutturali ai loro stabili adesso si trovano anche ad affrontare un’emergenza igienico sanitaria.

Da troppo tempo vengono a mancare sicurezza e serenità

Da troppo tempo vengono a mancare sicurezza e serenità a chi vive all’interno delle palazzine di via Ottaviani, in piena stagione estiva i cumuli di immondizia e rifiuti non raccolti, lasciati per settimane sotto il sole a temperature oltre i 30°, rappresentato un serio rischio per salute pubblica che va oltre il danno ambientale. Presenteremo un esposto urgente a tutte le autorità competenti affinché Ama e Municipio si diano da fare.

Una trascuratezza inaccettabile che ci consegna una fotografia dalla quale emergono i segni di un’evidente mancanza di servizi sulla quale si deve aprire una seria riflessione. Il contrasto al degrado parte sempre dalla valorizzazione del territorio anche attraverso adeguati piani di intervento e una corretta programmazione degli stessi ma dei quali ad oggi non c’è traccia.”

Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni