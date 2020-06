Istat: aumenta la spesa media per la famiglia italiana. In un anno +195 euro

L’inflazione continua a registrare segno negativo su base annua, ma proseguono i rialzi per il carrello della spesa e il settore alimentare, al punto che una famiglia, solo per mangiare, spende oggi +195 euro all’anno rispetto al 2019.

Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’Istat.

“L’inflazione è mantenuta bassa dall’andamento dei beni energetici, ma i consumatori continuano a subire rincari per una moltitudine di prodotti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Tra tutti spiccano gli alimentari e le bevande, che a giugno registrano una crescita tendenziale dei listini del +2,6%: questo significa che una famiglia con due figli solo per l’alimentazione spende oggi 195 euro in più rispetto allo scorso anno, +145 euro la famiglia “tipo”.