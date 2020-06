Roma, sushi e fusion all you can eat al ristorante Tako

La formula all you can eat è sempre più apprezzata in Italia, soprattutto per i ristoranti che propongono piatti della cucina giapponese. Il ristorante Tako a Roma in zona Talenti è conosciuto per le sue formule AYCE, ma anche per la qualità di ogni singola portata.

Non stupisce che oggi questo locale sia considerato uno dei migliori a Roma se si ha voglia di mangiare dell’ottimo sushi. Il ristorante è diventato famoso anche per i suoi piatti fusion, che si affiancano a quelli della tradizione giapponese. I piatti disponibili si possono visionare dal menù online sul sito ufficiale www.sushitako.it e dallo stesso sito è anche possibile prenotare un tavolo in pochi minuti (o trovare il numero di telefono per effettuare una prenotazione telefonica).

L’all you can eat del ristorante Tako

Il ristorante Tako propone diverse formule per i suoi clienti. Per il pranzo sono disponibili due opportunità: la prima è il pranzo business (10 euro) disponibile solo per i lavoratori in pausa pranzo, la seconda invece è il pranzo all you can eat (15.90 euro) disponibile per tutti i clienti ad ora di pranzo. Per la cena invece è presente la formula AYCE al costo di 22.90 euro.

Le alternative alla formula all you can eat sono invece il pranzo e la cena alla carta. In questo caso i clienti potranno scegliere dal menù i piatti che preferiscono e pagare solo per le portate che hanno ordinato. Generalmente se si prendono più piatti la formula AYCE risulta più vantaggiosa, anche perché uno dei punti di forza di questo ristorante è l’aver mantenuto bassi i prezzi sia per il pranzo che per la cena all you can eat.

Tra i numerosi piatti del menù, il team in cucina consiglia di provare la spigola tartufata con mango e menta, un piatto dal basso apporto calorico e molto fresco, ideale per la stagione estiva. Sono molto apprezzati dai clienti anche i bao, disponibili con diversi ripieni. I clienti possono scegliere ripieno di pesce, di carne o di verdure, inoltre possono chiedere anche le salse agrodolci fatte in casa.

Tutte le pietanze sono preparate con materie prime di altissima qualità. Gli ingredienti sono freschissimi e sono selezionati personalmente da coloro che lavorano in cucina. Il ristorante Tako ha deciso di non assumere uno chef prestigioso, ma di fare affidamento su un team di cuochi molto affiatati, conoscitori della tradizione culinaria orientale e desiderosi di sperimentare nuovi sapori proponendo dei piatti fusion, che possano stupire i commensali ed i loro palati.

Le caratteristiche del locale

Il ristorante Tako è dotato di dehor ed ha un totale di cento coperti, quindi è perfetto anche per delle cene con molti invitati e per organizzare delle feste. Il locale è stato arredato in maniera elegante, per dar vita ad un’atmosfera accogliente ed in cui si notasse la cura dei dettagli.

Inoltre, oltre ad essere metà di cene organizzate da gruppi di amici, viene scelto anche per cene di lavoro e occasioni romantiche. L’arredamento curato, i piatti preparati con ingredienti di prima scelta ed il costo contenuto dei menù, rendono questo ristorante uno dei migliori per il rapporto qualità – prezzo a Roma.