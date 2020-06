Fiumicino, Montino: “Procedono speditamente i cantieri delle scuole”

“Pomeriggio di sopralluoghi nei cantieri delle nostre scuole insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. I lavori procedono speditamente, anche se ci siamo dovuti fermare durante i mesi di lock down”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Alla Porto Romano le ragazze e i ragazzi avranno presto una palestra bellissima, che rispetta le norme del Coni e avrà le dimensioni di un campo da basket regolamentare – spiega il sindaco -. Questo permetterà, per altro, di trasformare la vecchia palestra in quattro nuove aule”.

“In via Coni Zugna – aggiunge Montino – ci saranno 12 aule nuove in tutto, di cui sei per la scuola elementare e altre sei per la materna. Entrambi questi cantieri saranno chiusi entro quest’anno. Infine, è praticamente terminato il trasferimento del CFP dalla scuola Grassi di via Copenhagen alla nuova sede: un vero e proprio gioiellino. Ultimato il trasferimento, la Grassi potrà usufruire di otto aule di medie dimensioni e due più grandi”.

“Non sappiamo ancora quali saranno le prescrizioni per il ritorno a scuola a settembre – conclude il sindaco -. I lavori che erano già programmati e iniziati prima della pandemia, però, ci permettono di guardare al prossimo anno scolastico con un po’ di ottimismo in più.