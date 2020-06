Fiumicino, Montino: “Sopralluogo in Darsena e a Torre Clementina”

“Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo in via di Torre Clementina e in Darsena per vedere come procede l’istallazione dei new jersey per la nuova viabilità”. Lo dichiara il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

Le parole del Sindaco

“E’ praticamente tutto pronto per l’inizio, questa sera, del nuovo assetto deciso a seguito delle norme anti-Covid per permettere ai ristoratori, bar e pizzerie di continuare a ospitare clienti – prosegue il sindaco -. La risposta degli esercenti è, in linea di massima, positiva”.

“Si tratta di una fase sperimentale. Per le prime due settimane osserveremo come procede. Trascorsa questa prima fase – conclude Montino – verificheremo i risultati riservandoci la possibilità di migliorare ulteriormente l’intervento in alcuni punti che potrebbero richiedere qualche piccola modifica”.