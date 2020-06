Papa Francesco: chi fugge da gravi pericoli va protetto

L’invito a pregare per “un rinnovato ed efficace impegno di tutti a favore della effettiva protezione di ogni essere umano”. Lo ha rivolto il Papa nei saluti del dopo Angelus, riferendosi alla Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata ieri dalle Nazioni Unite:

La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l’esigenza di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate, per garantire la loro dignità e sicurezza. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti a favore della effettiva protezione di ogni essere umano, in particolare di quanti sono stati costretti a fuggire per situazioni di grave pericolo per loro o per le loro famiglie.

Persecuzioni, crisi ambientali e alimentari

Lo scorso anno – si legge nel rapporto dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati – circa 80 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case o i loro Paesi, a seguito di conflitti, perscuzioni, crisi ambientali e alimentari. Una cifra pari all’1% della popolazione mondiale e che in 10 anni è raddoppiata. Si tratta di numeri senza precedenti, che non hanno ancora incontrato le risposte adeguate e che spingono le istituzioni internazionali ad appellarsi con maggior vigore soprattutto all’Ue, terra di arrivi, affinché dimostri maggiore impegno nella tutela di chi è costretto alla fuga per salvare la propria vita e quella dei propri cari.