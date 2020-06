La Raggi sul blitz della Polizia di Stato nella periferia est di Roma

Questa mattina all’alba, nella periferia est di Roma, la Polizia di Stato ha eseguito un blitz che ha portato all’arresto di 20 persone legate al clan mafioso dei Casamonica. Pensate, sono stati confiscati beni per un valore di 20 milioni di euro. Una vittoria per Roma e per tutti i cittadini.

Associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e intestazione fittizia di beni. Questi sono i reati di cui sono accusati gli arrestati. A Roma non possiamo più permettere che tutto questo continui a esistere nell’indifferenza come è accaduto per anni.

Non abbassiamo lo sguardo

Noi #NonAbbassiamoLoSguardo, combattiamo l’illegalità e le mafie riportando ordine in città. L’abbiamo fatto, per esempio, nel 2018 quando abbiamo abbattuto le ville abusive dei Casamonica. La nostra battaglia continua ogni giorno per riportare legalità e per restituire la città ai suoi cittadini.

Voglio ringraziare la Polizia di Stato, la Procura Roma, la Direzione distrettuale antimafia, la divisone Anticrimine e il servizio centrale anticrimine per le complesse indagini che hanno portato a questa importante operazione. A Roma non c’è spazio per l’illegalità. Andiamo avanti sempre #ATestaAlta.