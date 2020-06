Fornaro, Stati Generali: “Priorità risposte alle domande di imprese e famiglie”

La priorità assoluta del Governo deve rimanere quella di dare risposte efficaci e rapide alla domanda di sostegno e protezione sociale che arriva dalle imprese e dalle famiglie in maggiori difficoltà.

È giusto lavorare, anche con gli Stati Generali, per una uscita dalla crisi percorrendo la via maestra dell’innovazione, della riconversione ecologica e di una maggiore giustizia sociale, ma adesso non bisogna lasciare indietro nessuno.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Bene, quindi, l’allungamento della cassa integrazione e la prospettiva di un unico ammortizzatore sociale universale. Adesso bisogna che le imprese abbiano rapidamente liquidità e risorse a fondo perduto e le famiglie più fragili possano ricevere il sostentamento necessario per superare questa fase di gravi difficoltà economiche, conclude Fornaro.

