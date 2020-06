Firenze, rinviati i versamenti dei canoni Cosap e Cimp

Rinviati e rideterminati i versamenti dei due canoni

Per sostenere le imprese e le famiglie, anche in queste prime settimane di ripresa delle attività dopo l’emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale ha ridefinito i termini di versamento dei canoni Cimp e Cosap. Ecco il dettaglio:

Cimp

Per il canone impianti pubblicitari (CIMP) dovuto per mezzi pubblicitari “permanenti” le scadenze saranno tre: 31 luglio (unica soluzione o prima rata), 30 settembre e 30 novembre (le altre due rate).

Cosap

Per quanto riguarda il Cosap tutte le occupazioni di suolo pubblico collegate ad attività commerciali che sono state chiuse per legge durante l’emergenza sanitaria non pagheranno il canone per il periodo di chiusura.

Il canone Cosap per le occupazioni a mezzo tavolini e dehors è azzerato fino al 31 ottobre incluso. È stato inoltre approvato il differimento del termine di pagamento dell’unica scadenza al 30 novembre 2020.

Il canone per le occupazioni di suolo pubblico degli ambulanti con posteggio assegnato non dovrà essere versato per la prima rata. Restano le altre due scadenze rinviate al 30 settembre (prima rata o unica soluzione) e al 30 novembre 2020 (seconda rata).

Le altre occupazioni di suolo pubblico permanenti (tra cui i passi carrai) confermano le tre scadenze ma differite al 31 luglio 2020 la prima rata (o unica soluzione), al 30 settembre e al 30 novembre le altre due.