Truffe telefoniche: sempre più casi in Italia

Oggigiorno, la maggior parte dei dispositivi è dotato di connessione Internet e il web viene utilizzato costantemente da milioni di persone. Nonostante ciò, lo strumento preferito da malintenzionati per effettuare delle truffe continuano a essere le chiamate telefoniche. È stato stimato, infatti, che un italiano su due è vittima di un tentativo di truffa telefonica ogni anno. Il dato ancora più sconcertante è che tra questi tentativi, oltre 70mila vanno a buon fine.

Le chiamate non sono scelte a caso. La percentuale di successo, infatti, è molto più elevata rispetto ad altri mezzi. Questo è dovuto alla possibilità di interagire direttamente con la persona presa di mira, mettendo in pratica delle tecniche di ingegneria sociale altrimenti impossibili, o perlomeno, non altrettanto efficaci.

Le truffe telefoniche seguono tutte una stessa linea generale. La persona dall’altra parte tende a fingersi un impiegato di una banca o un dipendente governativo, ma non mancano anche tentativi più variegati un cui si sfruttano piattaforme e figure come casinò live e croupier o servizi di trading e broker. Nei casi più inquietanti si potrebbero ricevere chiamate da persone che si fingono parenti o amici in difficoltà.

Come evitare le truffe telefoniche

A causo del continuo aumento delle truffe telefoniche, abbiamo deciso di creare una lista di consigli e trucchi che permettono di riconoscere ed evitare le truffe.

Importante sottolineare che le truffe sono talmente tanto variegate che è quasi impossibile stilare una lista di consigli esaustiva. Nonostante ciò, i suggerimenti sotto sono sufficienti per evitare la maggior parte dei problemi. Si consiglia di:

Non rispondere a numeri con prefisso estero . Ultimamente, numerose persone stanno ricevendo chiamate con prefissi provenienti principalmente da Tunisia ed Egitto. Questi numeri sono progettati per ridurre il credito telefonico, sfruttando delle tariffe speciali. Dall’altra parte potrebbe esserci il silenzio totale, oppure una persona che cerca di convincere a rimanere in linea il più possibile.

. Ultimamente, numerose persone stanno ricevendo chiamate con prefissi provenienti principalmente da Tunisia ed Egitto. Questi numeri sono progettati per ridurre il credito telefonico, sfruttando delle tariffe speciali. Dall’altra parte potrebbe esserci il silenzio totale, oppure una persona che cerca di convincere a rimanere in linea il più possibile. Non fornire dati bancari per telefono. Un altra tipologia di truffa molto diffusa ultimamente è quella che prevede la richiesta di dati bancari al fine di aggiornare o verificare la sicurezza del conto. In alcuni casi potrebbe essere richiesto di effettuare una piccola transazione verso un altro conto per certificare che tutto funzioni correttamente. In ognuno di questi casi è importante tenere a mente che la banca non richiede mai dati simili per telefono e soprattutto non richiede pagamenti di verifica simili.

Un altra tipologia di truffa molto diffusa ultimamente è quella che prevede la richiesta di dati bancari al fine di aggiornare o verificare la sicurezza del conto. In alcuni casi potrebbe essere richiesto di effettuare una piccola transazione verso un altro conto per certificare che tutto funzioni correttamente. In ognuno di questi casi è importante tenere a mente che la banca non richiede mai dati simili per telefono e soprattutto non richiede pagamenti di verifica simili. Evitare i pagamenti via telefonata . Anche se molte società e aziende offrono questo tipo di servizio in modo legittimo, è facile cadere in delle truffe quando si forniscono dati di carta di credito o altro metodo di pagamento tramite telefonata. Oggi è possibile effettuare pagamenti in modo molto più sicuro e garantito. Per quanto possibile si consiglia di scegliere sempre altri metodi di pagamento.

. Anche se molte società e aziende offrono questo tipo di servizio in modo legittimo, è facile cadere in delle truffe quando si forniscono dati di carta di credito o altro metodo di pagamento tramite telefonata. Oggi è possibile effettuare pagamenti in modo molto più sicuro e garantito. Per quanto possibile si consiglia di scegliere sempre altri metodi di pagamento. Utilizzare il buonsenso. Il terzo consiglio è sicuramente il più importante. Se si ha il dubbio che la chiamata sia una truffa, la verità è che probabilmente lo è. Nel caso in cui vengano richiesti pagamenti o dati personali è preferibile richiedere alla persona dall’altra parte di certificare la propria posizione o inviare tutti i dettagli della richiesta via email, in modo da poter analizzare la situazione a mente lucida senza l’agitazione che potrebbe nascere nel momento della chiamata.

Le truffe telefoniche continuano a essere una piaga difficile da debellare. Nonostante ciò, con i consigli sopra le persone possono riuscire a difendersi.