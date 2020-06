Conte: “Si è appena conclusa una intensa giornata di lavoro”

Così il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

Stiamo gettando le basi per un programma ambizioso, che si articola su alcune linee strategiche: modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale, territoriale e di genere.

Allo stesso tempo siamo tutti ben consapevoli che questo appuntamento si affianca all’intensa azione quotidiana portata avanti dal governo.

Per questo ho chiesto ai ministri un impegno straordinario con i propri uffici, affinché lavorino con la massima intensità per ricavare dal confronto di oggi e della settimana prossima delle ulteriori proposte concrete per rispondere alle esigenze immediate dei cittadini.

Non intendiamo disperdere in mille rivoli poco producenti le risorse che anche a livello europeo riusciremo a ottenere. Non vogliamo perdere altro tempo.