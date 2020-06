Università online a Roma: e se lezioni fossero anche al Campus?

La nascita e lo sviluppo delle università online in Italia

Negli ultimi anni si sono sviluppate sempre di più in Italia le università online, ovvero quegli istituti privati nati e sviluppatisi sul web basati su un tipo di formazione a distanza, che erogano titoli di studio equivalenti alle università statali. Attualmente, infatti, sono 11 su 96 totali gli atenei riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. A questo dato va aggiunto l’importante incremento di iscrizioni che si è registrato dalla loro nascita ad oggi. Se durante l’anno accademico 2010-2011 erano meno di 40.000 gli studenti che avevano optato per questa nuova forma di studi universitari, nel 2017-2018 il numero si è più che raddoppiato andando oltre le 93.000 unità.

Le ragioni del successo

Sicuramente sono diversi i motivi che hanno portato a questo trend positivo. La possibilità di seguire le lezioni online, con la conseguenza di non essere vincolati dalla presenza fisica e orari prestabiliti, permettono una maggiore organizzazione del proprio tempo e quindi la disponibilità anche per categorie con altri impegni di accedervi. D’altronde, proprio nel recente periodo di lockdown, è stato possibile osservare come l’e-learning sia venuto in aiuto nel garantire una continuità didattica in un momento in cui non era possibile avvalersi della presenza fisica.

I corsi a disposizione

Al tempo stesso, è stata implementata l’offerta formativa dando la possibilità di accedere a corsi triennali, magistrali, master e anche dottorati in diversi campi di studio, come economia, giurisprudenza, psicologia, ingegneria, scienze politiche e scienze della formazione. Inoltre, sono attive alcune figure, come i tutor e gli stessi docenti, che hanno l’obiettivo di aiutare gli studenti nello sviluppare i giusti strumenti per preparare al meglio gli esami e raggiungere agevolmente l’obiettivo della laurea.

Da università online a università fisiche

Se questi sono i vantaggi delle lezioni a distanza, l’altra faccia della medaglia riguarda sicuramente lo scarso contatto con i compagni di corso e quindi la mancanza di costruzione della socialità in una fase così dinamica della propria vita. Per ovviare a ciò, alcuni tra questi istituti hanno così deciso di sviluppare anche la dimensione fisica, oltre a quella virtuale. Ad esempio, l’università telematica Niccolò Cusano si è dotata di un campus pronto a soddisfare tutte le esigenze.

Il campus della Unicusano

Il Campus si trova a Roma, vicino alla metro Battistini, ed è circondato da 6 ettari di verde, riprendendo l’esempio di quelli americani che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nei film e nelle serie tv. È disponibile una residenza universitaria, il bar e la mensa. La palestra è a disposizione gratuitamente per gli studenti, pienamente equipaggiata e con la presenza di trainer professionisti pronti a consigliare un programma specifico di allenamento per ognuno, a seconda delle diverse esigenze. Le aule e i laboratori didattici sono all’avanguardia e dotati di strumenti tecnologici. Gli iscritti hanno la possibilità di scegliere la soluzione migliore rispetto alle proprie necessità, decidendo, quindi, di svolgere i propri corsi in modalità di e-learning, oppure recandosi fisicamente nelle strutture messe a disposizione.