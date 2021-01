Fratoianni: “Presentato un emendamento per prorogare l’anno accademico 2019/2020 fino al 15 giugno”

Abbiamo presentato un emendamento per prorogare l’anno accademico 2019/2020 fino al 15 giugno 2021, accogliendo le richieste delle associazioni universitarie degli studenti e delle studentesse.

La pandemia in questi mesi ha colpito duramente l’#università, rendendo difficile non solo lo svolgimento delle lezioni, nonostante la Dad, ma anche la preparazione di esami e tesi di laurea.

Percorso che si conclude

Prorogare l’anno accademico fino a giugno garantirà ai laureandi di poter concludere il percorso universitario senza doversi iscrivere all’anno successivo e quindi pagare ulteriori tasse universitarie.

Un aiuto importante per famiglie e studenti, giusto e necessario in questa fase di grave crisi economica che stiamo vivendo.