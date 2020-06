Roma, lotta allo spaccio: 11 persone arrestate e 2 denunciate

L’incessante lotta allo spaccio di droga, messa in atto quotidianamente dagli uomini della Polizia di Stato delle squadre di Polizia Giudiziaria dei vari commissariati romani, ha consentito, nell’ultima settimana di togliere dal mercato un cospicuo quantitativo di droga.

I controlli nella Capitale

A Casal Boccone un minorenne, originario di Torino, è stato arrestato dalla Polizia di Stato del commissariato Esquilino poiché è stato trovato in possesso di 24 involucri di cocaina. Altri 46 involucri sono stati trovati nella sua abitazione. Complessivamente sono stati sequestrati 41.4 grammi di droga.

Dopo un normale controllo effettuato in via di San Marcellino, i poliziotti del commissariato Torpignattara, hanno arrestato un cittadino gambiano di 32 anni, K.B le iniziali.

Quest’ ultimo è stato trovato in possesso di 19 grammi di marijuana e 8 involucri di hashish dal peso di 3.7 grammi.

In via Cipro gli agenti del commissariato Borgo hanno arrestato B.F., 32enne del Bangladesh, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di 23 grammi di marijuana e 4 involucri di cocaina.

Transitando in via dell’Archeologia, nota piazza di spaccio, gli agenti del commissariato Casilino Nuovo hanno sorpreso 3 uomini intenti a scambiarsi della droga. Gli stessi però , dopo essersi accorti della presenza dei poliziotti, hanno tentato di dileguarsi. Solo uno è stato assicurato alla giustizia, indosso gli sono stati trovati 22 involucri di cocaina dal peso complessivo di 7 grammi più 60 euro in contanti.

In V.le G. Morandi gli uomini del Reparto Volanti hanno deferito, in stato di libertà, un minorenne romano. Alla vista degli agenti, il giovane, ha tentato di fuggire, ma raggiunto, è stato trovato in possesso di 1.1 grammi di hashish , 0.3 grammi di cocaina e 235 euro in contanti.

In via di Fioranello, i poliziotti del commissariato Esposizione, hanno fermato e denunciato in stato di libertà un minorenne. Quest’ultimo è stato colto nell’atto di cedere della droga ad un coetaneo. Nell’occorso sono stati sequestrati 4.65 grammi di hashish e una somma pari a 60 euro.

Dopo aver notato uno scambio sospetto, gli agenti del commissariato Celio hanno provveduto al controllo, in via Labicana, di un ragazzo di origini gambiane di 22 anni. Il giovane tutt’altro che collaborativo, alla vista dei poliziotti, si è scagliato contro ferendo lievemente uno di loro. Con non poca difficoltà sono riusciti a bloccarlo e a sequestrare 16.6 grammi di marijuana, 6 compresse di ritrovil e 115 euro in contanti. S.M. è stato quindi arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a P.U..

Gli agenti del commissariato Celio unitamente a quelli del commissariato Esquilino, tutti liberi dal servizio, transitando in Largo Guido Mazzoni, hanno provveduto all’identificazione di Y.A., 29enne nigeriano, che si aggirava con fare sospetto. L’intuizione degli agenti si è poi rivelata esatta, infatti il giovane celava all’interno di uno zainetto ben 1069 grammi di marijuana.

I controlli al Casilino

Gli agenti del commissariato Casilino hanno arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, I.G. nigeriano di 41 anni già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione sono stati trovati 24 involucri di marijuana per un peso complessivo di 29 grammi. Inoltre si è proceduto al fermo di P.G. in quanto è stato riconosciuto come autore di una rapina avvenuta il 31 maggio scorso.

Nell’ambito di consueti controlli del territorio, finalizzati principalmente alla repressione del reato di spaccio, gli agenti del commissariato Casilino hanno fermato ed arrestato, nel quartiere Tor Bella Monaca, O.F. 22enne nigeriano. Il giovane è stato sorpreso mentre spacciava cocaina; infatti indosso gli sono stati trovati 4.44 grammi di cocaina più la somma di 190 euro in contanti.

In via dell’Archeologia i poliziotti del Reparto Volanti hanno arrestato due pusher: G.T.R. romano 44enne e D.I. senegalese 19enne. Il primo alla vista degli agenti ha urlato: “VATTENE C’E’ LA POLIZIA”, cosi il 19enne dopo aver buttato a terra tre involucri contenenti cocaina, eroina ed hashish, ha tentato la fuga. Prontamente è stato raggiunto e fermato. Oltre alla droga è stata sequestrata la somma di 200 euro.

Sempre nella stessa zona, i poliziotti del commissariato Casilino, hanno effettuato un altro arresto per droga. Sono 11.60 i grammi di cocaina sequestrati nonché la somma di 110 euro trovata nelle tasche dello spacciatore. A finire in manette P.D. romano 47enne.