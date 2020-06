Di Battista: “Oltre al dissesto idrogeologico in Italia abbiamo un altro grande problema, i terremoti”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

In questo momento molti politici (da destra a sinistra) e “prenditori di Stato” si stanno comportando allo stesso modo. Grazie al Patto di Stabilità sospeso che permette agli Stati di indebitarsi e grazie ad alcuni programmi UE (da chiarire per bene le condizioni) stanno arrivando un bel po’ di miliardi ebbene per costoro l’importante è prendere. Per farci cosa non si sa. L’importante è prendere, «tanto è gratis».

Siete mai andati in un villaggio vacanze? Al ristorante del villaggio si vedono a volte scene inaudite. Alcuni clienti davanti al buffet libero e abbondante perdono la testa. Si riempiono i piatti all’inverosimile e finiscono per sprecare un sacco di cibo. «Tanto è gratis» commentano sottovoce.

I soldi vanno presi (quando e se ci conviene) e spesi bene e i cittadini hanno il diritto di conoscere per filo e per segno dove saranno investiti. L’establishment (o casta finanziaria, o sistema) prova – spesso utilizzando il controllato sistema mediatico – ad indebolire la Politica per poter spendere e spandere a piacimento senza un’idea, senza un progetto per il futuro.

Io ho proposto di investire dai 3 ai 6 miliardi all’anno (per i prossimi 3 anni per lo meno) nel “Servizio ambientale”, un programma statale di contrasto alla disoccupazione giovanile e al dissesto idrogeologico.

Decine di migliaia di giovani (pagati adeguatamente), suddivisi in squadre di lavoro che realizzano centinaia di interventi di riqualificazione ambientale, pulizia di giardini e parchi, rimboschimento, connettività ambientale etc, etc.