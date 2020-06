Scanzi: “Questo è uno dei tanti messaggi di minaccia ricevuti da Virginia Raggi”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Questo è uno dei tanti messaggi di minaccia ricevuti da Virginia Raggi. Una sindaca che vive sotto scorta e si muove con un’auto blindata, e che ha meritoriamente sgomberato il palazzo occupato da Casa Pound. Ha cioè fatto quello che Salvini, quando era (poco) al Viminale, si guardava bene dal fare. Del resto, quelli di Casa Pound sono gli unici neri clandestini che a Salvini non dan fastidio. Il primo punto riguarda Stato e Polizia Postale: se gente che scrive cose simili non viene denunciata e sbattuta in galera, tanto vale chiudere i social. Oppure cambiargli nome e chiamarli “Cloaca massima”.

Ed è un punto prettamente politico (ho sempre amato la parola “prettamente”). Lungi dal pensare che questi subumani che minacciano la Raggi siano elettori di Lega o FratelliDiLaRussa (ma no! Ma cosa andate a pensare?!?), mi domando: è troppo chiedere anche a Salvini e Meloni di condannare questi toni? Ed è troppo chiedere a entrambi l’onestà intellettuale di affermare che non condividono l’operato della Raggi, ma che nel caso specifico le sono vicini per gli attacchi ricevuti e per la coraggiosa operazione di sgombero attuata, anche se quell’operazione ha verosimilmente piccato molti loro elettori?

Sì, forse chiedo troppo. Ma sarei lieto di sbagliarmi. Se ci siete, Giorgia e Matteo, tra una sparata a caso e l’altra battete un colpo.