La festa del patrono 2020 si fa in tre: Firenze, Torino e Genova unite in una grande piazza virtuale

Il prossimo 24 giugno, Festa di San Giovanni, sarà ricordata come un evento nazionale, capace di coinvolgere tre grandi città come Firenze, Torino e Genova, tutte accomunate dallo stesso santo patrono. Causa le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, i festeggiamenti non saranno organizzati in modo tradizionale, bensì come un vero e proprio palinsesto TV e digitale grazie a una piattaforma dedicata che seguirà le iniziative delle tre grandi città.

L’evento si chiamerà ‘San Giovanni al cubo’ e avrà al suo centro divertimento, cultura e innovazione. Il ricco programma di iniziative toccherà alcuni tra i luoghi più iconici delle tre città:

– a Torino la Mole Antonelliana e il Lingotto;

– a Genova i Palazzi dei Rolli e il teatro Carlo Felice;

– a Firenze Palazzo Vecchio e l’Abbazia di San Miniato.

La festa, attraverso i rispettivi contenuti culturali e artistici, abbraccerà virtualmente le tre città in un grande spettacolo corale che potrà essere seguito attraverso un unico collegamento streaming.