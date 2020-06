Scanzi: “Mattarella chiede coesione e questi che fanno? Un bell’assembramento in tempo di pandemia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ieri Mattarella ha chiesto coesione e unità. E questi che fanno? Un bell’assembramento in tempo di pandemia, tutti appiccicati quasi come i gilet arancioni (mascherine a parte, e non pochi le hanno abbassate). A dominare il corteo, una che guida un partito che ha scambiato la festa della Repubblica con quella di Salò e uno che, il 2 giugno, non lo celebrava neanche un anno fa (quando era ministro) perché “non c’è un cazzo da festeggiare” (sette anni fa).