Collot: “George e Soumaila, due morti, un solo copevole”

Così Marta Collot sulla sua pagina Facebook:

Due anni fa veniva ucciso a colpi di fucile Soumaila Sacko, bracciante e sindacalista dell’Unione Sindacale di Base. Ucciso perché nero, perché straniero che, per di più, si batteva contro il caporalato, per i diritti dei lavoratori delle campagne. L’anniversario della sua morte cade mentre gli Stati Uniti bruciano della rabbia popolare per l’ennesimo assassinio di un afroamericano da parte della polizia. George Floyd è stato ucciso perché era nero, un crimine che in America prevede una pena che si finisce di scontare solo con la morte.

Il razzismo negli USA è un carattere strutturale su cui si fonda il modello sociale; l’elezione di un presidente nero, infatti, non ha cambiato di una virgola la condizione socio-economica della popolazione nera e le morti per mano della polizia non sono diminuite. Anche nella civilissima UE e nel nostro paese il razzismo è ben presente come strumento di dominio. Basti pensare alla gestione dei flussi migratori, allo sfruttamento di lavoratori neri nelle campagne o nella logistica e ai tanti omicidi a sfondo razziale.