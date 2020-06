Scanzi: “La granitica coerenza del Cazzaro verde”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

La granitica coerenza del Cazzaro verde. Quest’anno gli è venuto il ghiribizzo, con la Meloni, di scavalcare addirittura il Capo dello Stato e deporre la corona di fiori il 2 giugno all’Altare della Patria. Già questo è costituzionalmente delirante, perché tale gesto va compiuto dal Presidente della Repubblica e non certo da una forza di partito: il 2 giugno è giorno che deve unire e non certo dividere. Ma queste cose, ovviamente, Salvini non le sa. È la norma.

Il Salvini che ora gioca al 2 giugno e smania per tributare il suo omaggio al milite ignoto, è lo stesso che un anno fa (come la Meloni) non partecipò alla cerimonia perché in polemica con l’allora Ministro Trenta. Ed è sempre lo stesso che, sette anni fa, scrisse sobriamente il 2 giugno che “non c’è un cazz.o da festeggiare”. Che pena.