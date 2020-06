Morra: “Davigo ha solo detto che esiste la virtù pubblica della prudenza, con cui si previene l’eventuale errore”

Seguo, casualmente, la trasmissione condotta da Nicola Porro, “Quarta Repubblica”, e rilevo che, a distanza di tempo, si riprende la polemica sulla frase di Piercamillo Davigo detta pochi giorni fa in altra trasmissione televisiva secondo cui se invito a cena il mio vicino di casa e lo vedo uscire con la mia argenteria nelle tasche, non devo aspettare la sentenza della Cassazione per non invitarlo di nuovo. E, per aver espresso un monito con cui si invitava alla prudenza come virtù politica, Davigo si merita gratuita ironia, inutile sarcasmo, sberleffi a più non posso. Da teorici che inneggiano al “garantismo”.

Bene, che sia chiaro, Davigo non ha per niente espresso tesi eretiche ed empietà, nel pieno rispetto della nostra civiltà giuridica che riconosce i sacrosanti diritti della difesa.

Invito a distinguere

Ha semplicemente invitato a distinguere la verità processuale da quella fattuale e storica, sulla base di esperienze ripetute innumerevoli volte e dannatamente causa di sofferenza, per cui, con un abile collegio difensivo ed approfittando della goffaggine di meccanismi e procedure della giustizia spesso macchinosi, molti autori di gravi ingiustizie riescono a sfuggire la probabile condanna od ottenerla così blanda e risibile da rendere vano e frustrato il desiderio di giustizia.

D’altronde, se mi manca l’argenteria e la vedo affiorare dalle tasche del mio vicino appena invitato a cena, sfido chiunque a sostenere che non invitare più il mio vicino sia sbagliato e sacrilego.

Davigo non ha detto che il vicino debba essere scorticato vivo, messo alla gogna, oppure brutalizzato. Ha solo detto che esiste la virtù pubblica della prudenza, con cui si previene l’eventuale errore.

Non invitandolo più, non ho leso alcun diritto del mio vicino, non gli ho torto un capello, né mi son fatto giustizia da me rubandogli a mia volta qualche suo bene: ho semplicemente evitato che potesse sottrarmi altra argenteria in occasione di altra eventuale cena.

Mi piacerebbe vedere qualche censore di Davigo invitare a casa propria ripetutamente cleptomani senza lamentarsi poi alla scoperta della totale scomparsa dell’argenteria di casa.