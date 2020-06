Il Papa: “Portate amore nelle solitudini”

E’ Maria di Nazareth, la “donna del Magnificat”, “la madre del Vangelo vivente”, l’esempio a cui guardare per essere “donne della gioia”, capaci di insegnare alla Chiesa ad amare i poveri, a soccorrere le fragilità, per essere piene di parresia, lontane dal chiacchiericcio ma intraprendenti e autorevoli per prevenire gli abusi di potere. Nel Messaggio in occasione del 50.mo anniversario della promulgazione da parte della Congregazione del Culto Divino del nuovo Rito della Consacrazione delle vergini, voluto da Papa Paolo VI, Francesco offre una visione del contributo femminile alla Chiesa, insistendo sul dono gratuito dello Spirito Santo che “fa nuove tutte le cose”, sulla fedeltà di spose, sull’essere “stelle – come aveva detto Benedetto XVI nel 2008 – per orientare il cammino del mondo”.

Un segno di speranza

Per il Papa, la chiamata di molte è “un segno di speranza: la fedeltà del Padre – scrive nel Messaggio – ancora oggi pone nel cuore di alcune donne il desiderio di essere consacrate al Signore nella verginità vissuta nel proprio ordinario ambiente sociale e culturale, radicate in una Chiesa particolare, in una forma di vita antica e al tempo stesso nuova e moderna”. Una vocazione, frutto dello Spirito Santo, che fiorisce nel cuore della Chiesa e che proprio in queste donne può “vivere il dono della sororità”, una comunione tutta al femminile.

Riflesso del volto della Chiesa

“Non spegnete la profezia della vostra vocazione! Siete chiamate, non per vostro merito, ma per la misericordia di Dio, a far risplendere nella vostra esistenza il volto della Chiesa, Sposa di Cristo, che è vergine perché, nonostante sia composta da peccatori, custodisce integra la fede, concepisce e fa crescere una umanità nuova”. Un impegno che rimanda ai testi del Rito in particolare nella chiamata a testimoniare e sperimentare che l’amore di Dio è per tutti e “ha la forza di trasformare i peccatori in santi”.

Calate nella vita di oggi

L’esortazione del Papa è a non estraniarsi dall’ambiente in cui si vive ma ad esserci con uno stile di prossimità evangelica, perché chiamate ad essere “donne di misericordia, esperte di umanità. Donne che credono nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto.