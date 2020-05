Energia elettrica: bollette in calo ma non per tutti

Nonostante i ritardi del Governo nel reperire le necessarie coperture e mettere a punto il tanto chiacchierato blocco delle bollette fino al 30 settembre 2020, proposta lanciata dal Codacons all’inizio dell’emergenza Coronavirus, un timido aiuto “indiretto” alle famiglie e alle imprese è arrivato dal vistoso calo sia dei consumi sia della quotazione delle materie prime, in particolar modo quella legata a quei combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità.

Durante il secondo trimestre del 2020 la pandemia e le misure di lockdown adottate in tutta Italia, come in altri paesi del mondo, hanno causato una riduzione del -18,3% per l’elettricità e del -13,5% per quanto riguarda il gas riferiti a una famiglia tipo (contatore 3 kW e tariffa residente con consumi elettrici di 2.700 kWh; riscaldamento autonomo e consumi di circa 1.400 metri cubi all’anno per il gas) per coloro che godono di contratti e tariffe del mercato Tutelato.

In questo caso i calcoli parlano di una spesa per la famiglia-tipo, considerando il periodo che va dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 di circa 521 euro, con una variazione del -7,9% rispetto allo stesso periodo dei 12 mesi precedenti (1° luglio 2018 – 30 giugno 2019), percentuale equivalente a un risparmio di circa 45 euro/anno

Per quanto riguarda la bolletta del gas, invece, il calo è più alto e si assesta intorno al 12% in meno. Così, se la spesa della famiglia tipo sarà di circa 1.000 euro, con una variazione del -12% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente si registrerà un risparmio di 120 euro l’anno.

Cosa succede per i clienti del mercato libero?

Ovviamente tali ribassi del costo dell’energia che si tramutano in risparmi in bolletta per chi ha tariffe tutela, stessa cosa non può dirsi per coloro che hanno optato per un contratto con gestori che operano sul mercato libero. Stiamo parlando di circa 12 milioni di famiglie, corrispondenti a circa il 40% del mercato che, nella maggior parte dei casi, hanno optato per tariffe a prezzo fisso che non subiranno variazioni.

La fine del blocco delle procedure di sospensione a causa di morosità

Tuttavia, a prescindere dai costi in calo dell’energia elettrica e dal tipo di gestore scelto (se operante sul mercato tutelato o quello libero), moltissime famiglie e imprese si sono trovate comunque in difficoltà proprio con il pagamento delle bollette, con la proroga del blocco delle procedure di sospensione o riduzione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua da parte dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) scaduto lo scorso 17 maggio.

Ciò ha portato in tanti, nei giorni scorsi, a richiedere assistenza anche durante momentanei blackout, guasti generici o diminuzione delle forniture perché spaventati dall'ipotesi che i gestori avessero già cominciato a provvedere al subitaneo ripristino delle procedure di distacco contro i clienti morosi.

Se non ci sarà una nuova proroga, le procedure ripartiranno e quindi i fornitori dovranno riavviare la costituzione in mora dei clienti seguendo le regole del settore specifico (energia, gas, acqua) e rispettando i tempi di preavviso.

Ciò vuol dire che il gestore dovrà formulare nuovamente un’offerta di rientro o di rateizzazione al cliente delle cifre non pagate senza il pagamento degli interessi, seguendo le disposizioni legate all’emergenza COVID-19 definiti a inizio aprile.