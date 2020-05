Potere al Popolo vicino agli operatori dello spettacolo e della cultura

In questa situazione di grande crisi economica il comparto culturale e dello spettacolo, paralizzato a causa della pandemia, è uno dei settori maggiormente colpiti.

Un settore in cui artisti, tecnici e operatori, già allo stremo per i continui tagli e l’estrema precarizzazione del lavoro, si trovano ora a dover lottare quotidianamente per la propria sopravvivenza. La cultura e lo spettacolo sono un tratto distintivo e una risorsa fondamentale per il nostro territorio, con un grande valore sociale, oltre che economico. Per questo occorre dichiarare lo stato di crisi per l’intero settore e disegnare un nuovo assetto che garantisca maggiori tutele e diritti a lavoratori e lavoratrici che in anni di sacrifici e lavoro precario e sottopagato hanno tenuto in piedi il comparto.

Le nostre proposte

Come Potere al Popolo siamo parte del coordinamento nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura e dello spettacolo e appoggiamo con determinazione le loro richieste e proposte, che sono essenzialmente due:

– Reddito di continuità fino alla piena ripresa del settore

– Tavolo di confronto in cui discutere di riapertura, modelli di sicurezza, investimenti pubblici e riforma del settore

Domani, Sabato 30 maggio, saremo in tutti i principali capoluoghi di regione per la prima giornata di mobilitazione nazionale delle lavoratrici e lavoratori della Cultura e dello Spettacolo.

Sarà solo il primo passo di una lotta unitaria e rivendicativa affinché questa crisi sia l’occasione per rivoluzionare un sistema malato che si poggia sul lavoro precario e non tutelato.