Di Maio: “È un bene che il tema dell’abbassamento delle tasse sia entrato nel dibattito politico”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Possiamo stare qui a dire che tutto va bene, oppure possiamo scegliere di affrontare la realtà, possiamo scegliere di analizzare i fatti e di guardare negli occhi queste persone. Se vogliamo imparare dalle crisi precedenti, è giunto il momento di fare uno scatto in avanti. Ed è evidente che gli aiuti Ue permetteranno all’Italia di sbloccare anche ulteriori risorse interne.

Se non cogliamo ora l’occasione per avviare una grande modernizzazione del Paese, allora non la coglieremo più. Servono riforme e una di queste, certamente, deve riguardare il fisco.

In Europa stiamo portando avanti una trattativa per ottenere importanti risorse. Il primo tempo è stato soddisfacente, ora manca l’altra metà e soprattutto bisogna battersi sui tempi, perché i soldi servono ora e adesso. Tutto il governo continuerà a lavorare unito e compatto per dare risposte agli italiani.