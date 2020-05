Di Battista: “Su Repubblica, alcuni temi, iniziano a scarseggiare. Mi auguro che sia un caso!”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Poche ore fa un giornalista della CNN che stava documentando le proteste per il barbaro omicidio (di questo si tratta) di George Floyd è stato arrestato, in diretta, a Minneapolis. Giustamente, in questo preciso momento, Il Fatto Quotidiano riporta la notizia in home page con lo spazio che merita. Anche il Corriere della Sera apre la sua home con questa incredibile notizia. la Repubblica no. Su Repubblica il box della notizia è minuscolo, posto in una parte bassa del sito e (per lo meno adesso) nelle didascalie di accompagnamento non si legge USA, Stati Uniti o Minneapolis.

Dai giornali “ liberal” io vengo costantemente definito filo-cinese per aver detto che il rapporto che l’Italia ha con la Cina deve diventare un’arma negoziale ai tavoli europei o filo-russo per aver detto che, anche grazie a Putin, la Siria non è stata conquistata dall’Isis. Giorni fa Repubblica ha bollato le mie idee (criticabili per l’amor di Dio) figlie di una “strategia cinese” che mi sta guidando.