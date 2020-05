Tar del Lazio ha fissato per il prossimo 17 giugno la decisione contro il prestito da 6,3 miliardi di euro chiesto da Fca Italy

La seconda sezione del Tar del Lazio ha fissato per il prossimo 17 giugno la decisione in sede collegiale sul ricorso promosso dal Codacons contro il prestito da 6,3 miliardi di euro chiesto da Fca Italy.

SE SARA’ CONCESSO FINANZIAMENTO AD AZIENDA, DANNO PER CASSE PUBBLICHE E COLLETTIVITA’

In tale data i giudici amministrativi – secondo i quali “la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti” – decideranno se sospendere il maxi-finanziamento garantito dallo Stato richiesto dall’azienda, accogliendo le istanze del Codacons secondo cui l’art. 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 appare illegittimo nella parte in cui non esclude dall’accesso al credito quelle aziende che hanno sede in Italia ma sono controllate da gruppi esteri, e che sempre all’estero distribuiscono dividendi ai soci.

Concedere 6,3 miliardi di euro a Fca equivarrebbe a cagionare un danno alle casse pubbliche, sottraendo risorse alla collettività che potrebbero essere destinate a ben altre finalità – conclude il Codacons.

Codacons CS