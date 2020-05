Fornaro, sul Recovery fund la battaglia non è ancora finita

La battaglia per il Recovery Fund non è ancora finita e bisogna avere la consapevolezza che avremo di fronte uno schieramento politico e di nazioni molto insidioso, composto in maggioranza dai sovranisti amici di Salvini e della Meloni. Il Recovery Fund è un passaggio fondamentale per il futuro dell’Europa e per segnare un cambio di passo rispetto alle politiche economiche del recente passato e aprire una nuova stagione che ponga al centro dell’azione delle istituzioni europee il lavoro e la lotta alle diseguaglianze.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Pieno sostegno all’azione del Governo per questo fondamentale e decisivo “ultimo miglio” del negoziato in Europa.

Articolo 1 CS