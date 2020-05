Di Maio: “È arrivato il momento di accelerare”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Oggi dalla commissione Ue è arrivata una proposta molto valida: verrà messo a disposizione dei Paesi europei un fondo da 750 miliardi. E di queste risorse la parte più importante sarà destinata all’Italia. Tuttavia, non dobbiamo lanciarci in facili entusiasmi, perché questo è solo il primo tempo. Manca ancora la fase del negoziato che ci vedrà determinati a non accettare compromessi al ribasso che possano rallentare la ripartenza del Paese e della nostra economia.

Ciò che oggi possiamo dire con certezza è che una buona parte di questi fondi li dovremo usare con uno scopo ben preciso, chiaro: abbassare le tasse. Abbassare le tasse per aiutare imprese, famiglie, artigiani, commercianti, lavoratori.

Perché solo così riusciremo a rialzarci. Ne hanno bisogno i cittadini e non possiamo più aspettare.

È arrivato il momento di accelerare.

Pensiamo all’Italia, agli italiani, con responsabilità. Pensiamo a come aiutarli per uscire da questa crisi.

Non ci sono scorciatoie, bisogna agire con convinzione. Il governo è compatto, avanti così.