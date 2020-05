Di Maio: “Nei mesi estivi l’Italia deve iniziare a riprendersi dalla crisi”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Comprendo le difficoltà dei cittadini e la voglia di ritrovare la serenità perduta a causa del covid. Voglio dirvi che stiamo lavorando notte e giorno per far ripartire tutto. Abbiamo affrontato questo virus insieme, superato le prime paure e i momenti più bui. Adesso stiamo reagendo, è una fase nuova dove serve il massimo impegno da parte della politica.

Nei mesi estivi l’Italia deve iniziare a riprendersi dalla crisi, ne va del nostro turismo e della nostra economia.

Con gli altri ministri degli Esteri dei Paesi europei stiamo lavorando per riuscire a sbloccare i confini verso metà giugno. Per dare il via a una ripartenza europea.

L’obiettivo è dare la possibilità ai turisti stranieri di venire in Italia, per permettere a commercianti, imprenditori, artigiani di lavorare. Sì, perché oltre a riprenderci la nostra quotidianità bisogna assicurare agli italiani aiuti economici e lavoro.

L’Italia tornerà a splendere. Tutti noi ritroveremo quel sorriso che il virus ci ha portato via.