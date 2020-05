Frate: “Al peggio non c’è mai fine e si continuano ad esasperare volutamente i toni”

All’articolo 1 del D.L. Rilancio si legge che “in attesa di una profilassi vaccinale, bisogna immaginare una fase ancora piuttosto lunga di endemia stabile con picchi periodici”. Picchi periodici. Significa che la battaglia contro il virus non è finita e che il rischio di un ritorno dei contagi è una possibilità drammaticamente concreta.

Ma nonostante questa consapevolezza, messa nera su bianco dal Governo, c’è chi sostiene la fattibilità delle prove concorsuali. Verosimilmente, chi voterà a favore di questo Decreto voterà anche quello sulla scuola. Pur essendo al corrente dei rischi non si fa nulla per tutelare la salute di migliaia di concorsiti.

Questo basterebbe, di per sé, a portare il dibattito su posizioni più miti e ragionevoli, con l’intento di trovare una sintesi che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Ma al peggio non c’è mai fine e si continuano ad esasperare volutamente i toni, altro che lavorare per l’interesse collettivo.

Sul Blog delle Stelle si elencano i risultati conseguiti sulla scuola: edilizia, DAD, rientro a settembre. “Eppure”, si legge testualmente, “l’intero dibattito è concentrato sul concorso straordinario per i docenti precari”. Proprio cosi, eppure. Come se i precari fossero un’ipotesi residuale, niente di più che una variabile senza importanza. Eppure. Perché la vita di lavoratrici e lavoratori in carne ed ossa non conta nulla e reclamare i diritti è sbagliato, meglio accontentarsi delle concessioni. Eppure. Perché alla richiesta di stabilizzazione si risponde aumentando i posti a disposizione, un po’ come concedere brioche al popolo che reclama il pane.

E nel ribadire “No ai concorsi per soli titoli. Sì al merito, alla trasparenza, alla corretta selezione dei docenti”, si lancia l’affermazione più grave, quella più gratuitamente infamante, ossia che i docenti precari sono una combriccola di furbacchioni incompetenti che vogliono accaparrarsi qualcosa che a loro non spetta. Sono i nemici dell’ortodossia e come tali vanno messi alla gogna, esposti al pubblico ludibrio.

Vedete, nella mia vita ho sempre dato peso alle parole e alla loro capacità evocativa. E provo un certo imbarazzo nel credere che qualcuno possa esprimersi così. Chi come noi siede in Parlamento gode di una fortuna incredibile e dobbiamo dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopriamo e di praticare ogni giorno il dialogo, il confronto, la sintesi. E non di dare lezioni di moralità a chiunque la pensi diversamente. E se hai tutti contro (lavoratori, sindacati, partiti) non è il paese ad essere capovolto, ma sei tu che evidentemente stai sbagliando qualcosa.

Come ho scritto ieri sera, è compito del Presidente del Consiglio indicare una soluzione che sia politica come lo è stato per la sfiducia al Ministro Bonafede. La situazione è prossima allo stallo, c’è un partito che sta spaccando la Maggioranza perché non vuole la stabilizzazione dei precari credendo che una combinazione fortunata di crocette possa sostituirsi all’esperienza sul campo, alla professionalità maturata, agli anni di studio e di formazione in classe.

L’unica certezza è che da tutta questa storia ne usciremo senza ambiguità e ciascuno sarà chiamato a rispondere delle conseguenze delle proprie scelte.