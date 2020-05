Scanzi: “Renzi resta Renzi e i renziani restano i renziani”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Verrebbe da ridere, perché Forza Italia Morta non ha voti in natura e dunque ha ben poco da minacciare, ma l’uomo (e i pochi che ancora lo seguono) sono disposti a tutto pur di attirare l’attenzione. Anche tagliarsi gli zebedei per far dispetto alla moglie. Si dice che, tra le poltrone chieste “in cambio del voto pro Bonafede”, ci sia un ministero per la Boschi. Non c’è davvero mai stata una corrente politica più bassa e irricevibile di quella renziana. Non nella storia repubblicana italiana, almeno. Che pena.