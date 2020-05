Fassina: “Il Pd e Italia Viva in soccorso dei miliardari”

Così l’onorevole Stefano Fassina sulla sua pagina Facebook:

Pd e Italia Viva a soccorso dei miliardari. È immorale il comportamento di una parte del governo e della maggioranza a sostegno del Presidente Conte: ieri, in Commissione Finanze, non soltanto hanno bocciato i nostri emendamenti per condizionare gli aiuti alle imprese alla residenza fiscale in Italia, ma hanno anche affossato le correzioni proposte per sospendere, soltanto durante la fase di utilizzo delle garanzie dello Stato, i dividendi miliardari agli azionisti assistiti dal debito pubblico e per limitare le retribuzioni dei manager a livelli minimali di decenza: 20 volte il salario di un operaio.