Scanzi: “Condoglianze culturali, meravigliosa Sicilia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Gioite tutti: Musumeci e la Lega hanno partorito il nuovo assessore ai beni culturali della regione Sicilia. Il nuovo redentore è tal Alberto Samonà. Ce ne fornisce una biografia succinta Domenico Epaminonda. Sogniamo tutti con lui!

“Da ragazzo, dalla fine degli anni ’80 è stato dirigente palermitano del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del MSI, e delle associazioni ambientaliste Fare Verde e Gruppi ricerca ecologica. Nella seconda metà degli anni ’90 ha fondato il Circolo politico-culturale Julius Evola. Nel gennaio 2018 si è presentato alle “parlamentarie” del Movimento 5 Stelle per il Senato, circoscrizione Sicilia, superando la selezione on line, ma è stato successivamente escluso dalla lista immotivatamente. Ha organizzato negli anni diversi convegni e tavole rotonde su vari temi di attualità e politica. Nel settembre 2018 è stato nominato responsabile del Dipartimento Cultura della Lega Salvini Premier per la Sicilia occidentale”.

Siete ammirati, vero?

Fate bene. È davvero un bel mix tra un camerata ipotetico e un trasformista di rincalzo. Nelle foto qua sotto trovate poi alcune delle molte perle di questo bel damerino. Tipo: 1) Il 25 Aprile è una festa che divide gli italiani. 2) Mattarella è un mezzo mona perché ha osato ricordare che l’antifascismo è un valore. 3) Avvincenti interviste a garbati ex terroristi di destra come Fioravanti. 4) Amene teorie complottiste sul Coronavirus. 5) Battute sapide su Bella Ciao e la fascistissima Giovinezza.

Condoglianze culturali, meravigliosa Sicilia.