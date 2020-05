Di Maio: “L’Italia che non molla e non si arrende mai”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

In molti mi state scrivendo chiedendomi di non essere lasciati soli e di essere supportati in questa fase di ripartenza.

È quello che faremo, ve lo garantisco, perché artigiani, imprenditori, lavoratori non possono pagare per colpe che non hanno. L’impegno di queste persone, il coraggio nel ripartire da capo va sostenuto dal governo. Per questo dobbiamo pensare già a nuovi interventi economici a favore di queste persone. E ci stiamo lavorando.

Voglio dirvi una cosa con grande sincerità: siete il motore di questo Paese e non possiamo permetterci di farlo spegnere. Daremo il massimo per voi.

Intanto in bocca al lupo per domani, si riapre. E questa già è una bella notizia per voi e per tutta l’Italia che non molla e non si arrende mai.