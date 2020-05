Inflazione, è allarme sul rincaro dei prezzi

I dati Istat sull’inflazione di aprile confermano gli allarmi lanciati a più riprese dal Codacons nelle ultime settimane. I prodotti a più elevata frequenza di acquisto hanno subito un fortissimo aumento, con gli alimentari che addirittura segnano un +2,8% su base annua – spiega l’associazione – Questo significa che solo per mangiare una famiglia con due figli spende oggi +213 euro su base annua.

“L’andamento dei listini registrato dall’Istat dimostra in modo lampante come i prezzi siano cresciuti solo in quei settori dove si sono concentrati gli acquisti degli italiani – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il nostro timore è che ora, con la riapertura dei negozi in tutta Italia, i prezzi subiscano rialzi in tutti i settori, sia per recuperare i minori guadagni dei commercianti, sia per far fronte ai maggiori costi in capo agli esercenti e legati a sanificazione e misure anti-contagio” – conclude Rienzi.