Crimi: “Non ci fermiamo, andiamo avanti”

Questa mattina a Radio Capital abbiamo parlato del nuovo decreto #Rilancio e delle misure che contiene. Fra queste, il taglio dell’Irap per le aziende che vale 4 miliardi di euro e sarà praticabile da subito. Sono soldi veri, risorse reali, sgravi fiscali immediatamente usufruibili. Altrettanto reali sono gli aiuti ai comuni per 3,5 miliardi e i contributi a fondo perduto per 6 miliardi diretti alle imprese. Lo stesso vale per tutte altre disposizioni previste dal decreto.

Provvedimento per le famiglie e lavoratori

È un provvedimento che accorre in aiuto di cittadini, famiglie, lavoratori e realtà produttive con misure di sostegno concreto e immediato. Come il Reddito di Emergenza, la proroga della cassa integrazione in deroga e della sospensione dei licenziamenti, i contributi per gli affitti, i bonus aumentati per professionisti e nuclei familiari, le risorse per la sanità, la scuola e tanto altro. È importante comprendere che ci troviamo ad affrontare un’emergenza drammatica e del tutto nuova, che ha colpito tutti i settori e gli ambiti della nostra società. Ha colpito anche la macchina dello Stato, che nonostante i vincoli di sicurezza e la burocrazia che da sempre la rallenta, sta facendo grandi sforzi per rispondere a tutte le esigenze dei cittadini.

Cerchiamo di superare i ritardi

Non c’è appello, o segnalazione, o richiesta di aiuto che rimanga inascoltata. Penso alla liquidità necessaria ai comuni per garantire i servizi, agli assegni che tardano ad arrivare, alle giuste osservazioni in merito alla responsabilità penale che non può sempre gravare sulle imprese, che condivido. Ritardi e difficoltà ce ne sono, è vero, ma lavoriamo ogni giorno per superarli e per adattare i protocolli scientifici alla realtà che l’emergenza ci impone. Non è facile, ma stiamo dando il massimo. Le misure di sostegno immediato sono il primo passo, il prossimo sono gli investimenti e la semplificazione necessaria a renderli efficaci. Non ci fermiamo.