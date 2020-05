“Le misure attualmente previste per la regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale sono del tutto inadeguate e condizionate da una propaganda inaccettabile. Ci aspettiamo da questo Governo e da questa maggioranza un atto di coraggio e di reale discontinuità”.

Lo scrivono in un appello lanciato oggi un gruppo di parlamentari nazionali ed europei e di consiglieri regionali da sempre attenti al tema dei diritti umani e delle migrazioni. La maggior parte di loro appartiene a forze politiche che compongono la maggioranza ed hanno votato la fiducia sulla base di una promessa di discontinuità in primo luogo sul terreno delle politiche migratorie.

Proposta di civiltà

“Non possiamo pensare che una parte di uno dei suoi partiti metta un veto incomprensibile su una proposta di civiltà.

Regolarizzare i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio è una scelta di buonsenso politico, le frontiere dei paesi di origine sono chiuse a causa della Pandemia da Covid e quindi non ci sono i presupposti per nessuna forma di rimpatrio. Tenere persone sul territorio nazionale in condizione di illegalità significa esporle al pericolo di marginalizzazione e di sfruttamento da parte della criminalità organizzata, tutte cose che fanno comodo a chi lucra il consenso sulla paura e sulla xenofobia.

La regolarizzazione inoltre garantirebbe a queste persone di accedere al sistema sanitario e di essere incluse nei protocolli di prevenzione limitando il pericolo di propagazione del virus soprattutto nei ghetti dove spesso sono costrette a vivere e garantendo quindi la sicurezza di tutti”.

Tutti i cittadini stranieri

“Pensiamo quindi che vada estesa a tutti i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio – concludono i parlamentari – e non solo a quelli che lavorano nella filiera agricola e della cura delle persone e che debba essere garantita attraverso un permesso di soggiorno valido per tutto il 2020 e comunque fino alla fine dell’emergenza con la possibilità di convertirlo al termine in permesso per ragioni di lavoro.”