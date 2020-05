I dati sulle vendite al dettaglio di marzo dimostrano per il Codacons in tutta la loro drammaticità gli effetti del coronavirus sull’economia italiana, e impongono l’adozione di misure urgenti per salvare il commercio e migliaia di esercizi che rischiano di non alzare più le saracinesche.

CODACONS: IN UN SOLO MESE SPESA CALA DI -473 EURO A FAMIGLIA

“A marzo le vendite al dettaglio calano del -20,5% rispetto al mese precedente e del -18,4% su anno: questo significa che una famiglia tipo ha speso mediamente a marzo -473 euro rispetto all’anno precedente per i propri consumi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un dato che si commenta da solo e al quale dovranno aggiungersi i numeri negativi di aprile, mese in cui è proseguito il lockdown”.

SUBITO AIUTI PER IL COMMERCIO E RIAPERTURE ANTICIPATE NEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA

“Questi numeri rappresentano una condanna a morte per migliaia di esercizi e attività che, in assenza di aiuti concreti, non riusciranno più a riaprire: per tale motivo chiediamo al Governo di anticipare le aperture per quelle categorie come parrucchieri, centri estetici e attività artigiane, perfettamente in grado di operare nel rispetto delle disposizioni, garantendo le distanze di sicurezza e l’utilizzo di Dpi così come prevede la legge” – conclude Rienzi.

Codacons Comunicati Stampa