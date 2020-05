Potere al Popolo contro Renzi

Prestiti a fondo perduto, indennizzi, erogazione di denaro a spese della collettività, diminuzione del costo del lavoro, questo vogliono i nostri padroni, e questo riporta – ligio al dovere – Matteo Renzi che partecipa con gli altri politici alla gara per chi accontenta di più le pretese di confindustria.

Intervento schifoso

Per ora sembra essere in testa, soprattutto grazie a quello schifoso intervento in cui ha chiamato in causa le vittime del Covid delle province di Bergamo e Brescia, vittime di una pandemia esplosa e cresciuta sulle linee delle catene di montaggio, nelle fabbriche dove si lavora gomito a gomito e dove si è continuato a lavorare anche nei giorni di picco, senza alcun riguardo per la salute dei lavoratori e delle loro famiglie.

DICIAMO SEMPRE CHE LA SALUTE VIENE PRIMA DEI PROFITTI… VERO… Ma questa crisi sta dimostrando che la NOSTRA salute è sempre più incompatibile con i LORO profitti.