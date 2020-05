L’ennesima sfuriata ai danni dei suoi familiari, quella messa in scena nella serata di ieri da un 24enne romano, in un appartamento a Monte Sacro. “Vi taglio la gola a tutti”, così il ragazzo si è rivolto ai familiari, lanciando una sedia contro la vetrina della credenza del salone.

La denuncia

Questa volta, tuttavia, la sorella del 24enne ha trovato la forza di superare la paura delle intimidazioni e delle ritorsioni, più volte minacciate da S.G. nei loro confronti e, così, ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato Fidene e del Reparto Volanti, mediante segnalazione al NUE.

Il giovane, che aveva promesso di attendere i poliziotti dietro la porta con due coltelli da cucina, è stato invece intercettato dagli agenti in strada e con molta fatica, visto lo stato di forte agitazione dello stesso, è stato condotto per i successivi accertamenti in commissariato.

L’arresto

S.G., con numerosi precedenti di polizia, è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere di Regina Coeli.

Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.