Morra: “Stavo pensando a quanto il nostro paese facilmente si infatui di santoni, veggenti”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Stavo pensando a quanto il nostro paese facilmente si infatui di santoni, veggenti, soggetti capaci di intrattenere rapporti con chi non è in questo mondo, allo stesso modo con cui si fa sedurre da chi, attraverso la TV, lo convince a considerare “Il grande fratello” un’esperienza meritevole del suo tempo, della sua attenzione.

Così in tanti sono andati appresso a Vanna Marchi o qualche imbonitore esattamente come hanno creduto a quello che parlava con la Madonna di Medjugorje od a quello che colloquierebbe con i morti di Bergamo e di Brescia per avere suggerimenti sulla ripartenza.

Per fortuna però che c’è stato chi ha ricordato la differenza posta dalla filosofia antica fra “doxa” ed “episteme” e tutto quel ciarpame di parole gratuite ed interessate svanisce e si capisce che ancora si può ragionare, e dunque sperare.